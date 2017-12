Marcos avisa: só secar não vale O goleiro Marcos deu a dica da atitude que o Palmeiras vai tomar nos seus quatro últimos jogos Campeonato Brasileiro. Ainda com chances matemáticas para conseguir uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, a ordem é não repetir os erros cometidos em momentos decisivos da competição nessa temporada e estar preparado para aproveitar uma possível última oportunidade de se garantir no torneio continental no ano que vem. ?Acho que secamos demais os adversários e não aproveitamos as chances que tivemos. Estamos pagando pelos erros que cometemos, especialmente nos jogos em casa?, avalia o goleiro. ?Agora temos de vencer e esquecer do resto.? Segundo Marcos, o importante para os jogadores é não se deixar abater e pensar que a temporada acabou só porque o time depende dos tropeços dos adversários para disputar a Libertadores de 2006. ?A gente não pode jogar a toalha. Em time grande a gente tem sempre de vencer. Temos de terminar o ano com dignidade.? O meia Diego Souza concorda com a avaliação do goleiro de que o time não fez a sua parte e se preocupou mais com os tropeços dos rivais do que com seu próprio futebol, mas acredita que o Palmeiras ainda está no páreo por vaga na Libertadores porque os adversários diretos nessa briga pegam equipes que lutam contra o rebaixamento nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. ?Na minha opinião, esses times são mais complicados de enfrentar do que aqueles que lutam pelo título porque entram em campo sem nada a perder.? Para o meia, os jogadores do Palmeiras devem se concentrar em conquistar os 12 pontos ainda em disputa. O time enfrenta o Juventude no Palestra Ítália, depois a Ponte Preta em Campinas, o Internacional, em Porto Alegre e o Fluminense em casa. ?O negócio é ganhar os quatro jogos. Nada de pensar em 2006 pois 2005 ainda não acabou?, diz Diego Souza lembrando, inclusive que o jogo contra a Ponte Preta não chega a ser exatamente fora de casa, já que Campinas fica próxima de São Paulo e a torcida deve comparecer em peso no Moisés Lucarelli. Leão, no entanto, prefere não contar com os tropeços adversários. ?Não posso falar nada pois já não depende mais de nós?, avalia o treinador. ?Dependemos dos erros deles (Goiás, e Fluminese) e não mais da gente.? Para o treinador, o momento crítico do Palmeiras no campeonato foi a derrota em casa para o Flamengo. Com uma vitória naquela ocasião, a situação da equipe seria outra pois o time estaria distante apenas três pontos do Goiás e quatro do Fluminense. Atualmente a distância do Palmeiras, com 61 pontos, é de seis e sete pontos para os dois adversários respectivamente. DESPEDIDA - O treino desta segunda-feira marcou a despedida do meia Pedrinho do Palmeiras. O jogador, que irá reforçar o Al-Ittihad, passou na Academia de Futebol para se despedir dos companheiros. O meia foi contratado para reforçar a equipe, que disputará a fase final do Mundial Interclubes, no Japão em dezembro. O contrato é de seis meses, mas logo após o compromisso no Japão, Pedrinho poderá definir seu futuro. A preferência do jogador é permanecer no exterior por mais algum tempo.