Marcos cai da moto e Sérgio torce o joelho O goleiro Diego tem boas chances de ser o titular do Palmeiras no início do Campeonato Paulista. Motivo: Marcos e Sérgio não vão participar dos treinos nos próximos dias por que ambos se machucaram durante as férias. O primeiro sofreu acidente de moto no dia 24 e o segundo teve um entorce no início do mês passado. Segundo informações do clube, nenhum dos dois comunicou o problema aos médicos até a reapresentação, que para Sérgio foi dia 3 e Marcos na segunda-feira. Segundo o médico Maurício Bezerra, Marcos sofreu um acidente de moto que não causou lesões internas. "Mas ele sofreu escoriações abrasivas (com queimaduras) no pé direito, no braços e nas pernas e deverá ficar afastado dos treinos pelos próximos dez dias." O jogador, no entanto, deve participar da pré-temporada do time, a partir de segunda-feira, em Águas de Lindóia. Quanto a Sérgio, o caso pode ser mais grave. "Ele sofreu um entorce importante no joelho esquerdo no início das férias mas não comunicou o Departamento Médico. Só o fez na reapresentação", explicou Bezerra. "Fizemos exames que constaram problemas no menisco e agora estamos fazendo uma avaliação mais detalhada para sabermos se será necessária uma cirurgia." O médico disse que se for esse o caso, ele ficará fora da pré-temporada. O técnico Jair Picerni disse que o lateral Marquinhos deverá ser punido pelo atraso na reapresentação.