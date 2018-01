Marcos cansa do banco e faz ameaça Para engrossar o coro dos jogadores descontentes no Palmeiras, o goleiro Marcos manifestou seu desejo de ir para outro clube no segundo semestre, caso continue na reserva. Marcos mostra impaciência, apesar de ter sido reintegrado apenas em janeiro, quando renovou contrato por dois anos. Na ocasião, ele acabara de se recuperar de uma cirurgia no pulso, que o deixou afastado por seis meses. "Jogar em outro clube seria bom para mim e para o Palmeiras. O Sérgio é o titular e não gostaria de me acomodar nesta situação", disse o goleiro.