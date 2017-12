Marcos defende contratação de Edmundo O atacante Edmundo ganhou nesta quarta-feira um aliado de peso em seu projeto para retornar ao Palmeiras. Na manhã desta quarta-feira, o goleiro Marcos defende a contratação do atacante, um dos destaques do Figueirense no Campeonato Brasileiro de 2005. ?Trata-se de um grande jogador. Os erros que eventualmente ele tenha cometido há 10 anos (quando pealo Palmeiras) devem ser esquecidos?, disse o goleiro. ?Eu acho assim. É melhor ter ele ao nosso lado, que contra nós?, acrescentou. As declarações de Marcos reforçam idéia de Edmundo está mesmo de volta ao time - pelo qual foi campeão nos anos de 93 e 94. Ontem, o ténico Emerson Leão, que havia dito que não queria o jogador, mudou de opinião. ?Tem feito gols. Melhorou como homem. E é bom lembrar que fui eu quem o levou de volta para a seleção brasileira?, disse Leão. Leão ainda mostra resistência na contratação, mas está mais flexível. ?Não aceito nada imposto. Podem me convencer a mudar de idéia. Mas se mudar, imponho condições?, disse, sem se referir diretamente ao jogador. O técnico não quis falar de possíveis contratações. ?Só aceito falar do ano que vem após o fim do campeonato?. O lateral-direito Amaral, do Fortaleza, e o lateral-esquerdo Márcio Careca, do Brasiliense, deverão engrossar a lista de reforços, encabeçada pelo ala-direito Paulo Baier, do Goiás.