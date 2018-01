Marcos Denner busca espaço no Flamengo Marcos Denner quer aproveitar a escassez de atacantes no elenco do Flamengo para garantir uma vaga no time titular - além dele, há apenas Dimba em condições de jogo. Apesar de não ter sido indicado pelo técnico Júlio César Leal, o reforço disse acreditar que este fato não o atrapalhará dentro do clube. "Estar treinando deste o início da temporada com todo o grupo vai me ajudar. O negócio é ir com calma, devagar, e deixar o técnico decidir", afirmou Marcos Denner, que veio do Criciúma. "Se outros atletas forem contratados, que venham com a vontade de ajudar o time. Não tenho nada contra, até porque, ter dois atacantes é pouco para uma equipe." Em Volta Redonda, onde comandou nesta quinta-feira o segundo dia de treinamentos da pré-temporada, Júlio César Leal só pôde contar com 18 jogadores, além de três goleiros. A necessidade de reforços aumenta porque, do total de 25 atletas do atual elenco, três recuperam-se de contusões e um está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior.