Marcos Denner faz 3 e comanda a goleada do Juventude

O time da casa construiu a vitória ainda no primeiro tempo, quando abriu três gols de vantagem e na etapa final só administrou o placar para consolidar mais três pontos. O destaque foi o atacante Marcos Denner, que marcou três gols.

A equipe gaúcha continua ameaçada, mas fecha a sexta na 16.ª colocação, com 22 pontos. O time de Campinas perdeu a oportunidade de continuar na luta pelo título simbólico do turno porque, com 34 pontos, é o terceiro colocado. É o único clube que ficou no G-4 em todas as 19 rodadas.

O Juventude começou arrasador e com menos de cinco minutos já vencia o jogo por 2 a 0. Logo no primeiro minuto, o time gaúcho abriu o placar. Após cobrança de escanteio do lado direito, Marcos Denner se antecipou para desviar de cabeça e abrir o placar.

O segundo gol foi de Luiz Felipe, aos três. O lateral avançou pelo lado direito, invadiu a área e chutou cruzado. A bola desviou no zagueiro Márcio Alemão e entrou no ângulo. Aos 22 aconteceu o terceiro. Lauro levantou da direita e Marcos Denner tocou de cabeça para ampliar.

Na volta do intervalo, o técnico do Guarani, Osvaldo Alvarez, o Vadão, resolveu tirar o volante Cléber Goiano e colocar o atacante Dairo. A alteração deu resultado e o time diminuiu aos 13 minutos. Fabinho passou pelo goleiro Juninho e chutou para o meio da área. O zagueiro Nenê tentou afastar e mandou contra o próprio gol.

A reação do time paulista parou no quarto gol do time gaúcho, novamente com Marcos Denner. Aos 21 minutos, Zezinho fez jogada pelo lado direito e cruzou rasteiro para o atacante completar para o gol. Ele deu um toque por baixo da bola na saída de Douglas.

A 20.ª rodada terá todos os jogos na próxima terça. O Juventude faz a primeira partida no returno fora de casa contra o Ceará, às 21h50, no estádio Castelão, em Fortaleza. O Guarani joga em casa contra o Fortaleza, no Brinco de Ouro, em Campinas.

Ficha técnica

Juventude 4 x 1 Guarani

Juventude - Juninho; Luiz Felipe, Douglas, Nenê, Bruno Telles (Ivo); Jackson (Bruno), Lauro, Léo Dias (Gustavo), Lopes e Zezinho; Marcos Denner. Técnico: Ivo Wortmann.

Guarani - Douglas; Maranhão, Márcio Alemão, Bruno Aguiar e Eduardo; ClÉber Goiano (Dairo), Luciano Santos, Glauber e Walter Minhoca (Marquinhos); Fabinho e Nei Paraíba (Bachin). Técnico: Osvaldo Alvarez (Vadão).

Gols - Marcos Denner, a 1 e aos 22, e Luiz Felipe, aos 3 minutos do primeiro tempo; Nenê (contra), aos 12, e Marcos Denner, aos 21 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Nenê e Douglas (Juventude); Walter Minhoca, Bruno Aguiar e Maranhão (Guarani).

Árbitro - Djalma José Beltrami Teixeira (RJ).

Renda - R$ 30.785,00.

Público - 3.853 pagantes.

Local - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).