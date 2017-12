Marcos desabafa outra vez no Palmeiras O goleiro Marcos pediu uma trégua à imprensa, afirmando que suas declarações estão ganhando sempre uma conotação negativa. ?Nunca fiz questão de ser polêmico nem de aparecer?, afirmou o jogador. ?Depois do jogo contra o São Caetano, falei que o ataque não fez gol, que a defesa foi mal e tomou três - e eu me incluo no grupo -, como outros jogadores falaram. No dia seguinte, disseram que eu critiquei meus companheiros.? Leia mais no Jornal da Tarde