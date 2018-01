Marcos desabafa: "Quase apanhei" Campeão do mundo em 2002 e rebaixado para a Série B do Brasileiro, Marcos voltou à cena nesta semana, na pré-temporada do Palmeiras, no Sul de Minas Gerais. Disparado o mais assediado pelos mineiros, o goleiro distribuiu autógrafos, voltou a fazer brincadeiras, mas disse estar aborrecido com comentários de que teria "pipocado" na reta final do campeonato nacional. E revelou que quase apanhou na rua, quando ia a uma lanchonete de São Paulo, tanta era a revolta do torcedor. "Uma vez fui ao McDonald?s com meu filho e um cara que estava num carro ameaçou jogar uma pedra em mim, me xingando de pipoqueiro, foi por pouco", contou. Por isso, o goleiro do Palmeiras evitou sair nas últimas semanas, não deu entrevistas e passou a maior parte das férias na casa dos pais, em Oriente, no interior de São Paulo. "É muito pior ser chamado de pipoqueiro, mau-caráter, do que ser gozado pelo rebaixamento", declarou. Marcos não participou dos últimos jogos do Brasileiro por causa de uma contusão na coxa direita. Mas, segundo ele disse, muita gente achou que estava simulando uma lesão para se livrar dos jogos decisivos. "Falar que eu inventei contusão para não jogar, porque estava vendido ou porque o time poderia cair é a mesma coisa que me chamar de mau-caráter. Também posso falar que as pessoas que disseram isso têm mau-caráter", desabafou o goleiro. "Por que não perguntaram para os médicos sobre minha contusão ou não pediram para olhar os exames?" A acusação do jogador da seleção é contra parte da imprensa. "São essas pessoas que já têm nome, não adianta competir com os meios de comunicação", afirmou Marcos. O goleiro do Palmeiras garantiu que vai participar normalmente da Série B do Brasileiro - se não houver virada de mesa - e culpou a todos pelo descenso. E também ressaltou que não recebeu nenhuma proposta do exterior. Especulou-se, no fim do ano, que o La Coruña queria contratá-lo. O recomeço - O Palmeiras treinou pela primeira vez com bola. O técnico Jair Picerni mostrou preocupação com a indefinição do elenco para o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. E espera ansiosamente a chegada de um lateral-esquerdo, um zagueiro e um atacante. Ele confirmou que pediu a contratação do atacante Aloísio, do Paris Saint-Germain, mas as notícias não são animadoras. Seu salário é muito alto para o que o presidente Mustafá Contursi pretende pagar. Dezenas de pessoas assistiram ao treinamento do Palmeiras, realizado num campo do Colégio São José, em Pouso Alegre, que não apresentava boas condições. Alguns torcedores rivais que passaram pelo local aproveitaram a má fase da equipe para provocar e gritar "ão, ão, ão, segunda divisão".