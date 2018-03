Marcos desfalca novamente o Palmeiras O Palmeiras recebeu uma má notícia na tarde desta quinta-feira. O goleiro Marcos, contundido no polegar da mão esquerda, estará fora da partida contra o Santo André, que acontece sábado, no Palestra Itália. Diego deverá ocupar mais uma vez a vaga do titular, que sequer ficará no banco de reservas, assim como já fez na partida anterior, com o Oeste. "Fui avaliado pelos médicos, que me vetaram. Eu queria jogar, mas também cheguei à conclusão que minha presença em campo atrapalharia mais do que ajudaria o time", disse Marcos. Segundo ele, por mais que se queira fazer o contrário, é inevitável que o goleiro tire a mão em determinadas jogadas se estiver sentindo dores. O reserva imediato de Marcos, Sérgio, continua sua recuperação de uma cirurgia no joelho. Assim, a ausência do pentacampeão pode colocar Diego em uma situação delicada. O Santo André também está na briga pela classificação para a próxima fase do Paulista. Com 14 pontos, o time do ABC pode passar o Palmeiras, que soma 16, na tabela de classificação caso consiga uma vitória no Palestra Itália. Ao mesmo tempo em que o time de Jair Picerni é ameaçado pelo adversário, o jogo pode significar tranqüilidade para o Palmeiras, que com uma vitória já pode garantir presença na próxima fase do Paulistão.