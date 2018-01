Marcos deve aposentar goleiro Seaman A contratação de Marcos do Palmeiras pelo Arsenal poderá forçar a aposentadoria do goleiro David Seaman, que até o ano passado era titular absoluto da seleção inglesa e um dos jogadores mais queridos do Arsenal. A notícia foi divulgada pelos principais jornais britânicos. Para o jornal Sporting Life, o valor que poderá ser pago por Marcos, de US$ 4 milhões, indica que ele não será apenas o reserva de Seaman, mas seu substituto já na próxima temporada. Seaman, de 39 anos, é dez anos mais velho que o brasileiro, atua no time inglês desde 1990 e já jogou 1890 minutos. Na última Copa do Mundo, porém, Seaman foi um dos apontados pela torcida inglesa como responsáveis pela eliminação do time nas quartas-de-finais. Seaman levou um gol por cobertura de Ronaldinho que deu a vitória para o Brasil por dois a um. O The Guardian, outra publicação de prestígio na Inglaterra, ainda lembra que o Arsenal perdeu, nos últimas semanas, seus dois goleiros reversas, Rami Shaaban e Stuart Taylor, ambos machucados. Marcos, portanto, seria uma necessidade imediata para o time. Edu - Segundo o jornal Daily Mirror, quem fez o lobby para que Marcos fosse para o Arsenal foi o meio de campo Edu, que já atua no time inglês há duas temporadas. Edu defendeu a contratação do goleiro da seleção brasileira argumentando que Marcos seria uma peça-chave no time do Arsenal para as próximas temporadas.