Marcos deve ser a novidade no clássico Marcos pode ser a surpresa do Palmeiras para o clássico de quinta-feira, no Morumbi, contra o São Paulo. Fora do time desde a derrota para o Fortaleza, dia 17 de julho, por 2 a 1, no Palestra Itália, o goleiro faz um teste na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol. Após sessões de fisioterapia e exames, o camisa 1 não sente mais dores no punho esquerdo, que foi operado duas vezes: uma em 2000 e outra no ano passado. Isiah Thomas e Dennis Rodman, estrelas da NBA, tiveram de abandonar a carreira por causa da mesma lesão. Quem retorno garantido é o meia Pedrinho, que cumpriu suspensão no empate contra o Atlético Paranaense, no Pacaembu. O técnico Emerson Leão, que nesta terça orienta treinos em dois períodos, ainda não decidiu quem vai sair da equipe. Juninho, que foi substituído no intervalo diante do Flamengo, no Rio, e também saiu da equipe na etapa final diante do Atlético-PR, é o mais cotado. O argentino Gioino deve seguir como centroavante. Outro que pode reforçar a equipe é Lúcio. O lateral-esquerdo se recupera de uma contusão no tornozelo esquerdo que o tirou dos dois últimos jogos. Contra o São Paulo, equipe que dirigiu até abril, antes de ir trabalhar no Japão, Leão defende invencibilidade de quatro jogos na direção do Palmeiras.