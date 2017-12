Marcos, Diego e Lúcio buscam outro título De férias após participarem da campanha que levou o Palmeiras de volta à Primeira Divisão do Brasileiro, Marcos, Diego Souza e Lúcio poderão comemorar neste domingo mais um título. Os três estão concorrendo na eleição promovida pela FBA (Futebol Brasil Associados) que vai apontar os destaques da Série B. Marcos e Diego disputam o troféu de melhor jogador do campeonato. Já Lúcio luta com Almir, do Botafogo, pela condição de revelação da competição. A eleição foi realizada via internet por meio do site da FBA (www.fbafutebol.com.br) e terminou neste sábado. A entidade anuncia os vencedores, neste domingo, durante uma festa que será realizada em um hotel do Rio de Janeiro. ?Caso eu vença, valorizarei ainda mais o meu ano. Afinal, quando cheguei ao Palmeiras poucas pessoas me conheciam e a torcida reclamava da falta de contratações de peso. Um prêmio como esse significa o reconhecimento por tudo o que realizei. E uma motivação maior para dar seqüência ao trabalho", disse Lúcio. O lateral confirmou não ter recebido nenhuma ligação nos últimos dias de seu empresário Oliveira Junior para tratar da renovação de seu contrato, que vence no dia 31. Mas espera que a situação se resolva nos próximos dias. Procurado pela Agência Estado, Oliveira disse que não poderia atender a ligação por estar participando de uma cerimônia religiosa. Diego também espera com ansiedade a divulgação do resultado da eleição da FBA. "O ano foi especial para mim e para todos do Palmeiras. Tomara que o reconhecimento continue com esse prêmio. Mas eu tenho consciência de que agora as pessoas vão me olhar com outros olhos. Tenho que administrar bem minha carreira." Por outro lado, o volante Fábio Gomes, que jogou poucas partidas como titular durante a Série B, tem proposta do Espanyol, de Barcelona, e poderá deixar o Parque Antártica nos próximos dias. Já o zagueiro Gaúcho, que defendeu o Sport nesta temporada, e é muito amigo do diretor de Futebol Mario Gianini, pode chegar ao Palmeiras a qualquer momento. Neste sábado, a diretoria depositou na conta dos jogadores a premiação relativa à conquista do título da Série B. Quem mais atuou recebeu R$ 23 mil, já descontados 27% de imposto de renda.