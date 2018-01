Marcos diz que fica no Palmeiras Depois de dez dias, Marcos finalmente resolveu falar com os jornalistas. O goleiro disse que não está pensando em sair do Palmeiras neste momento, mas deixou claro que está aberto a propostas, especialmente do exterior. Com contrato até junho do ano que vem, Marcos também negou sondagens do Cruzeiro, apesar de dirigentes do clube mineiro terem confirmado o interesse em contratá-lo. E jurou que não se sente envergonhado em disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. "Prefiro jogar a segunda divisão por uma equipe estruturada como o Palmeiras do que me arriscar em clubes que ficam até seis meses sem pagar. Jamais daria as costas para o clube que me revelou e jamais deixou de pagar em dia. Por sinal, acho um absurdo alguns jogadores desprezarem o Palmeiras apenas pela situação de momento. Logo voltaremos para a primeira divisão e esses mesmos atletas vão se oferecer para jogar aqui. Tomara que a diretoria tome uma postura de não contratá-los jamais". Desestimulado pela falta de jogos (o Palmeiras entrará em campo apenas no dia 23 contra o Vitória pela Copa do Brasil), Marcos reconheceu que está sendo difícil manter a concentração apenas nos treinos diários. E lembrou que só falará sobre reforços no momento em que a diretoria anunciá-los oficialmente. "Detesto comentar boatos. Já falaram muitas vezes que eu estava vendido, seja para o Arsenal, seja para Cruzeiro ou Corinthians, e eu continuo no Parque Antártica. O Adãozinho teve uma proposta do Flamengo, mas não foi para o Rio de Janeiro. Agora falam do França, que ele virá para cá em maio. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Meu pensamento está voltado para o Campeonato Brasileiro. A ansiedade é grande em voltar o mais rápido possível para a primeira divisão". Mantendo a postura de não comentar a qualidade do time, Marcos lembrou que muitas vezes equipes com nomes famosos não chegaram ao título. "Só com o passar do jogos vou poder dizer se temos ou não condições de voltar à Série A. De repente o time começa bem e embala. Agora, é claro que a pressão vai existir. Existiria mesmo na primeira divisão porque o Palmeiras é grande e tem tradição". O goleiro também pediu uma trégua aos torcedores, que semana passada picharam os muros do Parque Antártica exigindo a renúncia do presidente Mustafá Contursi e a contratação de reforços. "Esse tipo de protesto não ajuda a ninguém. Violência não leva a nada". Por outro lado, o técnico Jair Picerni cansou de esperar por contratações de peso. Nesta segunda-feira, afirmou que vai forçar os diretores a explicar como andam as negociações. "Eles têm que vir à imprensa e falar o que está acontecendo, se vamos ter ou não o França ou o Rodrigo Fabri, por exemplo. Espero que isso aconteça dentro de 48 horas no máximo. O que não pode é a torcida esperar grandes craques e se frustrar depois".