Marcos diz que não cometeu o pênalti Apesar da vitória sobre o Ituano, nesta quinta-feira à noite, no Palestra Itália, por 2 a 1, o goleiro Marcos, do Palmeiras, estava revoltado. Não se conformava com a marcação do pênalti para o Ituano no final da partida quando disputou uma bola com o atacante Flavinho. "Eu peguei só na bola. Mas o juiz sabe que foi mal. O pior é que já tinha o cartão amarelo e, pelos critérios estabelecidos pela Fifa, deveria ter sido expulso. No lance em que recebi o amarelo, por sinal, também fiquei inconformado. Fui mostrar ao árbitro que a bola estava murcha, mas ele achou que estava fazendo cera. Jamais precisei desse tipo de procedimento em minha carreira." A revolta de Marcos não se limitou à partida contra o Ituano. "Já está mais do que na hora de a diretoria tomar uma atitude. Não dá mais para alguns juízes meterem a mão no Palmeiras dentro do Parque Antártica." Apesar da péssima atuação, o meia Zinho preferiu considerar a importância do resultado. "Vencemos, e isso é que importa. Saímos daqui com os três pontos e com a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista bem próxima." Anselmo deixou o Palestra Itália como herói. Depois de marcar seus dois primeiros gols pelo clube em jogos oficiais, foi o centro das atenções da imprensa e confessou que não teme mais perder a condição de titular do time de Jair Picerni. Para a torcida, o atacante também reservou outro presente. Jogou a camisa que utilizou nesta quinta-feira à noite para um pequeno grupo que gritava seu nome nas arquibancadas molhadas. "É muito gratificante estar passando por uma situação como essa. E devo confessar que esperava há muito tempo um momento como o desta quinta-feira. Agora não tenho muito o que pensar. É só dar seqüência ao que tenho feito nos treinos e jogos que a confiança do Jair vai aumentar a cada dia." A empolgação de Anselmo era tão grande que permitia sonhar com vôos muito maiores. "Vamos em busca do título paulista. Sei que não será fácil, mas o Palmeiras tem tradição." No Ituano, sobraram reclamações contra a arbitragem. "Esse juiz deveria ter expulsado o Marcos no lance do pênalti. Nunca vi nada igual", reclamou Flavinho.