Marcos diz que quer treinar menos para jogar mais em 2007 O goleiro Marcos, que na manhã desta sexta-feira realizou uma bateria de exames médicos com outros oito jogadores do Palmeiras no HCor, em São Paulo, foi direto no que pretende fazer nesta temporada para ser titular da equipe. Sem poder jogar boa parte de 2006 por causa de seguidas lesões, Marcos quer treinar menos neste ano para poder jogar mais. "A minha idéia é forçar o mínimo nos treinos para poder jogar o máximo. Não sinto mais a lesão no punho esquerdo (operado duas vezes, em 2000 e 2004), mas ainda sinto um incômodo no músculo adutor da coxa direita", contou Marcos, sobre a contusão que o tirou dos campos ainda no começo de 2006. "Por causa disso, sei que não estou 100% e nem vou estar. Não posso treinar no mesmo ritmo que o Diego (Cavalieri) e o Bruno. Senão, vou me estourar". O goleiro palmeirense ressaltou que todos no clube sabem de sua situação. "Todos no Palmeiras sabem disso e preciso mesmo treinar mais leve", afirmou. No Parque Antártica desde 1993, Marcos assumiu a posição de titular no início de 1999 e foi um dos responsáveis pela maior conquista da equipe até o momento - a Copa Libertadores da América daquele ano. Mesmo com toda a fama, o goleiro ainda não sabe se será titular neste ano, apesar das declarações feitas pelo novo treinador, Caio Júnior, a seu favor. "Não sei porque os treinos ainda nem começaram. O Diego foi muito bem no Brasileiro do ano passado. Se eu jogar, a responsabilidade aumentará. Se jogar mal, todos vão cobrar a razão de o Diego não ser o titular", disse. Sobre a equipe para 2007, que já tem alguns reforços confirmados - casos de Pierre, Edmílson, Caio e o paraguaio Florentín -, Marcos revelou que está otimista. "O time está com um aspecto mais competitivo. É melhor que o de 2006", contou.