Marcos diz que vai passar a ser mais ´maldoso´ em campo Com 33 anos, 15 de carreira e inúmeros títulos, o goleiro Marcos, do Palmeiras, acha que está na hora de mudar seu estilo de jogo. Tudo por causa da quantidade de jogadores ?burros? que atuam hoje em dia no futebol brasileiro. ?Antigamente os jogadores eram mais inteligentes, sabiam quando ir para uma dividida. Hoje tem muito jogador ?burro?. Eles vão em bolas perdidas, sem se preocupar com o adversários?, desabafou o goleiro, nesta segunda-feira. Por causa disso, quando voltar a jogar , provavelmente na estréia de sua equipe no Brasileiro, em 13 de maio, o campeão mundial promete mostrar sua versão mais ?maldosa?. ?Cansei de ser bonzinho. Agora vou sempre sair do gol com o joelho erguido, para me proteger.? A revolta do camisa 1 do Palmeiras é com as seguidas contusões que tem sofrido. Já são 13 ao longo da carreira - e duas cirurgias só no último ano. A última delas em março, após fraturar o braço esquerdo em choque com o zagueiro Reginaldo, do Juventus, provavelmente um dos ?burros? na visão do goleiro. ?Depois daquele choque, minha mulher até queria bater nele. Precisaram segurá-la?, contou. ?A bola era totalmente minha, ele veio e me acertou no meio. A cabeça pegou no meu braço, o joelho nas costas, o pé na coxa?, prosseguiu. ?O Fábio Costa está certo. Imagina se iriam dividir com ele como fazem comigo? Preciso mudar essa minha fama, ser mais maldoso.?