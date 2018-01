Marcos e Alex tranqüilizam Luxemburgo A convocação de Marcos e Alex para o amistoso da seleção brasileira foi comemorada pelo técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo. Segundo o treinador, a notícia serviu para diminuir a pressão sobre a equipe que, apesar de líder do Torneio Rio-São Paulo, tem sofrido severas críticas da torcida desde a eliminação na Copa do Brasil para o ASA, criando o que o técnico tem chamado de ?ambiente ruim? no clube. "Foi até bom a convocação dos dois porque ninguém pergunta de crise?, confessou o técnico. Luxemburgo preferiu não comentar o fato de o técnico Luiz Felipe Scolari ter chamado Alex apesar do próprio jogador ter admitido não estar em um grande momento em termos de condição física, mas defendeu a escalação do meia no Alviverde, apesar das vaias que tem recebido da torcida. "O jogador tem de entrar em forma jogando", disse o técnico lembrando que está tentando acelerar a preparação do meia, que não particiou da pré-temporada. Luxemburgo admitiu que tal situação vai deixar Alex exposto às críticas da torcida, fato inevitável que o meia terá de superar. O técnico procurou ressaltar que o time não vem passando por um momento ruim, apesar do "acidente de percurso" na Copa do Brasil. Perguntado sobre uma possível inibição do time por causa das críticas da torcida o técnico rebateu: "se o time continuar inibido mas vencendo, tomara que ele continue inibido". No treino desta quarta-feira, o treinador diz não ter dado atenção especial à defesa ou a outro setor da equipe. "Estou trabalhando todos os setores como costumo fazer".