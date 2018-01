Marcos é confirmado no gol do Palmeiras Das duas dúvidas que o técnico Jair Picerni tinha para o jogo deste sábado contra o Botafogo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, uma já foi solucionada. O goleiro Marcos, que sentia dores na região lombar e poderia dar lugar a Sérgio no clássico, está confirmado para o jogo. Já o lateral Alessandro deve ficar de fora do confronto, dando chances a Correa. A partida começa às 16 horas e quase 28 mil ingressos já foram vendidos.