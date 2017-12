Marcos é cortado; Júlio César é chamado O goleiro Marcos, do Palmeiras, foi cortado da seleção brasileira neste domingo. O jogador não terá condições para jogar contra a Argentina, na quarta-feira, e também contra o Chile, no próximo domingo, para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Marcos machucou o punho esquerdo no treinamento de sábado na Granja Comary, em Teresópolis. O técnico Carlos Alberto Parreira convocou Júlio César, do Flamengo, para a vaga.