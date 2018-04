Marcos é dúvida, mas Edmílson pode voltar no sábado

O Palmeiras não deve ter força máxima para o duelo do próximo sábado, contra o Internacional, no Palestra Itália, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Marcos, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo no empate por 1 a 1 com o Botafogo, segue tentando se recuperar para o jogo em casa, mas não tem presença confirmada. Já o zagueiro Edmílson está mais próximo do retorno.

Após treinar em dois períodos nesta quarta-feira em São Paulo, enquanto o Palmeiras viajou ao Paraná para enfrentar o Coritiba à noite, Marcos confirmou que ainda não tem certeza sobre a volta. "As dores já não existem mais e o inchaço na região praticamente diminuiu. Estou fazendo o possível e o impossível para tentar retornar contra o Inter, mas ainda vamos aguardar. Restam mais dois dias e eu vou continuar em tratamento para ficar ainda melhor", disse o goleiro.

Rubens Sampaio, médico do Palmeiras, também mostrou cautela quanto à recuperação de Marcos. "Hoje [quarta-feira], não dá para dizer. Ele está bem melhor e isso é um ótimo sinal. Nesta quinta-feira, ele deverá fazer as primeiras atividades de musculação. A expectativa é que até sexta-feira ele possa treinar fisicamente. Se não sentir nada nos treinos de campo, poderá ser liberado. Mas vamos esperar até lá", afirmou.

Enquanto Marcos segue como dúvida, Edmílson parece mais perto de jogar no sábado. Se recuperando de uma contratura muscular na coxa direita, segundo Sampaio, o zagueiro tem boas chances de reforçar a equipe de Muricy Ramalho. "Ele está entregue aos preparadores físicos e vai fazer os testes com bola. Como ele está se sentindo bem e sem dores, tem chances de ser liberado", adiantou o médico do Palmeiras.