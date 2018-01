Marcos é eleito o 4º melhor do mundo O goleiro Marcos, do Palmeiras, foi eleito o quarto melhor goleiro do mundo em 2002. A eleição foi feita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, com sede na Alemanha, e anunciada nesta terça-feira. O vencedor do prêmio foi Oliver Kahn, goleiro do Bayern de Munique e da seleção alemã. Especialistas de 92 países deram 316 pontos ao alemão, que ganhou o título pelo terceiro ano consecutivo. Marcos, apesar de ter tido um bom desempenho no primeiro semestre de 2002 e durante a Copa do Mundo, acabou não repetindo as mesmas atuações após a conquista do pentacampeonato, o que o prejudicou na eleição. Marcos foi superado pelo espanhol Iker Casillas, do Real Madrid, e pelo turco Rüstü Regber. Mesmo assim, recebeu 88 pontos, 14 a mais que o italiano Gianluigi Buffon, da Juventus de Turim. Outro brasileiro, Dida, ficou na décima terceira posição no ranking, com oito votos. A predominância dos goleiros europeus na classificação é clara. Dos 18 melhores goleiros do mundo, dez são europeus. Desde que o ranking foi criado, em 1987, o Brasil jamais ganhou o título de melhor goleiro do ano. Em duas ocasiões, 1991 e 1994, Taffarel foi eleito o terceiro melhor. Na época, Taffarel jogava pelo Parma, da Itália. Em 1993, Zetti, do São Paulo, conseguiu a quinta colocação.