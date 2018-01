Marcos é liberado para enfrentar o Mogi O goleiro Marcos foi liberado, nesta sexta-feira, pelo departamento médico da CBF para enfrentar o Mogi Mirim, neste sábado, no Palestra Itália, às 16 horas, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador usou remédios para curar uma crise de bronquite, que poderiam ser detectados no exame antidoping. Nesta sexta-feira pela manhã, a diretoria palmeirense recebeu, por fax, a liberação do campeão mundial.