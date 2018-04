Marcos e Pedro Ken podem jogar em estreia do Cruzeiro

O lateral-direita Marcos e o meia Pedro Ken foram relacionados pelo técnico Adilson Batista, e podem estrear oficialmente pelo Cruzeiro na estreia do clube no estadual, contra o Uberlândia, às 21h50 de quarta-feira, no Mineirão.

Os dois jogadores devem ganhar chances entre os titulares devido a lesões. Pedro Ken, contratado recentemente junto ao Coritiba, é candidato a ocupar a vaga de Fabrício no meio-campo, pois o volante ainda se recupera de um problema físico.

Já Marcos, revelado pelo clube e emprestado ao Bahia em 2009, é a principal alternativa caso o lateral Jonathan não se recupere de um incômodo no tornozelo esquerdo.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Adilson Batista:

Goleiros - Fábio e Rafael

Laterais - Diego Renan, Fernandinho, Jonathan e Marcos

Zagueiros - Cláudio Caçapa, Gil e Leonardo Silva

Volantes - Elicarlos, Fabinho, Henrique e Marquinhos Paraná

Meias - Bernardo, Gilberto e Pedro Ken

Atacantes - Guerrón, Kleber, Thiago Ribeiro e Wellington Paulista