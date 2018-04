Marcos e Valdivia cantam hino do Palmeiras para promoção

Marcos e Valdivia, dois dos maiores ídolos atuais do Palmeiras, estiveram nesta terça-feira num ambiente pouco freqüentado por jogadores de futebol: um estúdio de gravação musical no bairro de Pinheiros, zona oeste de são Paulo. Eles cantaram o hino do clube e mostraram que, como cantores, são excelentes jogadores. "Eu sou muito desafinado", reconheceu Marcos, bem humorado. Veja também: Palmeiras vai manter Diego se conseguir vaga na Libertadores O torcedor que quiser conferir o resultado só precisa esperar pelo CD, que será lançado em breve, num kit especial criado pelo departamento de marketing do clube. Por R$ 80, o torcedor levará, além do CD, uma placa da grama do Palestra (um quadrado de 30 centímetros por 30 centímetros), um pôster dos ídolos e um certificado de autenticidade do produto. Serão apenas 10 mil kits, todos numerados. A pré-venda começa na semana que vem, por meio do site http://www.gramadopalestra.com.br/. Em duas semanas, a loja oficial do clube no Palestra também venderá o kit. "Como já iríamos trocar a grama do estádio surgiu a idéia de comercializar pedaços da grama", diz Carlos Mira, diretor de marketing do Palmeiras. Esse procedimento já foi feito pelo São Paulo no ano passado. A novidade palmeirense é o CD. "Imagina que legal para o torcedor ouvir seus maiores ídolos cantando o hino do clube", diz Mira. Confecção, divulgação e venda do produto serão feitas pela Offield, agência de Eduardo Morato, ex-executivo de marketing do São Paulo. "Nosso projeto se chama ‘Orgulho de Ser Palmeirense’. Serão várias iniciativas destinadas ao torcedores. Este kit é só a primeira dessas iniciativas", diz Morato. Para os jogadores, a gravação foi uma grande diversão. "Foi a primeira vez que cantei na vida", disse Valdivia, em legítimo portunhol. "Mas esse tipo de iniciativa é sempre muito legal", emendou Marcos. Edmundo também gravaria nesta terça sua participação no CD, mas não pôde comparecer por problemas particulares. A gravação dele será feita na quinta-feira, no hotel em que o time ficará concentrado, no bairro dos Jardins, zona sul de São Paulo.