Marcos e Warley devem ficar no banco O técnico Leão terá dois importantes reforços para o jogo que o Palmeiras faz neste sábado, contra o Cruzeiro, no Palestra Itália. O goleiro Marcos e o atacante Warley já estão recuperados de contusão e devem ficar como opção no banco de reservas. Tanto Marcos quanto Warley estão recuperados de contusão e treinaram normalmente na manhã desta quinta-feira. Assim, estão à disposição do treinador. Mas, satisfeito com a produção do time na vitória sobre o Paraná, na rodada passada do Brasileirão, Leão não deve alterar os titulares. Dessa maneira, o Palmeiras irá enfrentar o Cruzeiro com Sérgio; André Cunha, Daniel, Gamarra e Fabiano; Marcinho Guerreiro, Correia, Diego Souza e Juninho Paulista; Marcinho e Gioino.