Marcos em defesa da paz nas torcidas Depois de uma das melhores atuações da sua carreira, Marcos tinha ontem preocupação maior do que retribuir os elogios que recebeu. Ele está preocupado com a selvageria das torcidas uniformizadas e fez questão de pedir paz na semifinal mais aguardada do Campeonato Paulista, contra o rival Corinthians. Os jogos serão na Quarta-Feira de Cinzas e no domingo, dia 9. A FPF confirmou as partidas para o Morumbi. A vantagem dos empates é corintiana. Leia mais no Jornal da Tarde