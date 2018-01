Marcos embarca para a Inglaterra Foram 11 anos de vida no Palestra Itália, quatro como titular. A trajetória de Marcos no Palmeiras, um dos maiores goleiros da história do clube, está chegando ao fim. Às 17 horas desta terça-feira, acompanhado do empresário Cláudio Guadagno, o jogador entrou na sala de embarque internacional do Aeroporto de Cumbica, depois de dezenas de autógrafos, fotos e muito assédio. Destino: Londres. Clube: Arsenal. Caipira de Oriente, interior de São Paulo, Marcos ainda está com um ?pé atrás?. Será que está preparado para mudar de ares? ?Vai ser uma novidade, tudo o que é novo dá um pouco de medo, estou acostumado com o Palmeiras, conheço tudo no clube.? A proposta dos ingleses seduziu o Palmeiras. O Arsenal ofereceu US$ 4 milhões e o presidente Mustafá Contursi adorou. Aceitou na hora. Afinal, tanto dinheiro por um goleiro, e ainda mais de 29 anos, não poderia ser recusado. Marcos ficou sabendo do interesse na semana passada, quando ainda estava em Pouso Alegre-MG, onde o time fez a pré-temporada. A primeira reação foi de surpresa. Nas últimas semanas, o atleta não demonstrava grande desejo de jogar no exterior. ?Já havia perdido a esperança por causa da minha idade.? Mas foi convencido de que seria um grande negócio tanto profissional quanto financeiramente. A oferta do Arsenal é de cerca de US$ 120 mil por mês, em quatro anos de vínculo. Além dos 15% que receberá pela transação. Marcos, no entanto, ainda não dá como certa a transferência. Nesta quarta-feira, ele se reunirá com a diretoria do clube inglês para definir o contrato e fazer exames médicos. Um item provoca discórdia, a data de apresentação. O goleiro gostaria de ter pelo menos dois meses para acertar suas coisas no Brasil antes de se mudar definitivamente para a Europa. Só que o Arsenal quer que ele se apresente ainda no fim do mês, para disputar o restante da atual temporada. O time só tem um goleiro em condições de jogo, o veterano David Seaman, de 39 anos ? atuou na Copa do Mundo ?, porque os dois reservas imediatos se contundiram. E, no fim do semestre, Seaman, ídolo na Inglaterra, apesar de estar em má fase há um bom tempo, deverá anunciar a aposentadoria. Seu contrato termina em julho. ?Não tenho interesse em me apresentar já, porque vou ficar com a cabeça no Brasil, na família, quero um tempo para arrumar minhas coisas.? Muito ligado aos pais e aos irmãos, o número 1 do Palmeiras vai exigir que lhe dêem uma boa casa, para que possa acomodá-los. ?Vou ter de convencer meus pais a ir comigo, o mundo deles é pequeno, não estão habituados a uma mudança tão grande.? Fez questão de afirmar que não aceitará viver sozinho na Inglaterra. Mas tem consciência de que está dando um passo importante na carreira. ?Talvez eu volte na sexta-feira sem um acordo e fique no Brasil, mas já é uma honra negociar com o Arsenal, é uma coisa muito boa para mim.? O palmeirense é o terceiro goleiro brasileiro a se transferir para a Europa. O primeiro foi Taffarel, nos anos 90. Não defendeu nenhum clube de ponta, mas fez bom papel no Parma, da Itália, e no Galatasaray, da Turquia. O segundo foi Dida, que vai bem. É titular do Milan e vem recebendo elogios da mídia. O Arsenal é time de ponta do futebol inglês. Foi fundado em 1886 e tornou-se profissional em 1891. Conquistou 12 Campeonatos Nacionais e faturou a Recopa Européia em 1994, além de vários outros títulos de menos importância. Atualmente, conta com dois brasileiros, os volantes Edu e Gilberto Silva. Há um ano, Marcos era figura completamente desconhecida no exterior. Antes da Copa do Mundo, chegou a ser motivo de chacota. ?Se o Marcos fosse italiano, nem seria convocado para a seleção?, disse um jornalista da Itália. O goleiro titular da Azzurra no Mundial, Gianluigi Buffon, foi sincero ao responder a uma pergunta da Agência Estado sobre o atleta. ?Desculpe-me, mas só conheço o Dida.? Depois da competição, em que o brasileiro teve ótimo desempenho, sua cotação mudou, a imprensa internacional passou a respeitá-lo e seu nome começou a fazer parte de listas de interesses de clubes da Europa. O La Coruña, da Espanha, cogitou a possibilidade de contratá-lo, mas desistiu. Após a Copa da Ásia, uma emissora de televisão do Velho Continente esteve no Brasil para uma reportagem com Marcos. O goleiro recusou-se a atender à equipe de trabalho. ?Nunca deram importância para a gente, não falei com eles mesmo.? Embora sempre fosse considerado um atleta talentoso, o palmeirense só ganhou notoriedade em 1999, com 25 anos, quando o então titular Velloso machucou-se. Marcos assumiu, então, o posto de titular e brilhou na Taça Libertadores da América daquele ano. Ajudou o time a conquistar o título mais importante de sua história e foi considerado o melhor jogador do torneio. ?Tenho lembranças boas do Palmeiras, alguns jogos sofridos, mas outros alegres.? Em 2002, teve o pior momento no clube, com o rebaixamento para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Não disputou as últimas partidas da competição por causa de uma contusão e, por isso, recebeu críticas. Ficou revoltado com o comportamento de parte da imprensa e da torcida e negou que tivesse ?pipocado?. ?Quem faz esse tipo de coisa é mau-caráter e eu não sou e quem fala sem saber também é mau-caráter.? É possível que o goleiro ainda dispute o Paulista e a Copa do Brasil pelo Palmeiras. Caso vá agora para a Europa, seu substituto será o jovem Diego, de 20 anos, que está com a seleção brasileira sub-23, participando de torneio no Catar. ?O Diego é um grande goleiro, vai ser o titular do Palmeiras por muitos anos?, opinou Marcos. A diretoria não irá contratar outro atleta para a posição, que ainda conta com Sérgio.