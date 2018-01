Marcos faz campanha ecológica Às vésperas da Copa do Mundo, o goleiro Marcos, titular da seleção brasileira e do Palmeiras, decidiu usar a forte imagem que tem para fazer campanha em prol da ecologia. Como está acostumado dentro do campo, fez grande defesa. Só que da natureza. O jogador começou a participar do projeto "Recicla Fruta" hoje, na Escola Municipal Celso Leite, na Bela Vista, onde procurou mostrar às pessoas a importância de se plantar árvore. Durante o evento, teve a prova de que é muito querido pelo público. Mal conseguia caminhar pelo pátio do colégio, tão grande era o número de jovens que o assediavam. Seu nome foi gritado até mesmo pelos corintianos. "Foi uma loucura, levei umas 500 fotos autografadas e em pouco tempo já havia distribuído todas." A campanha é promovida pela Cia Eco (Companhia Ecológica), que o convidou para participar da iniciativa. O projeto prevê o plantio de 10 milhões de árvores em sua primeira etapa. "A gente sempre fala que a natureza é importante, mas deixa em segundo plano. Depois que ouvi uma palestra, na qual se falou do perigo do desmatamento, percebi a necessidade de ajudar e aceitei o convite." Quando retornar da Coréia do Sul e do Japão Marcos vai visitar outras escolas. Desde a infância, o goleiro teve "bom convívio" com a natureza, em sua cidade natal, Oriente, no interior de São Paulo. "É fundamental que todos tenham o mesmo contato com a natureza." No domingo, Marcos, que teve uma semana repleta de compromissos - participou da gravação de um comercial e de um programa de televisão de entrevistas -, junta-se à delegação da seleção brasileira, com a qual viajará para a Europa para o amistoso com a Catalunha, no dia 18, em Barcelona. Reviravolta? - O Palmeiras faz hoje amanhã jogo-treino com o Nacional. A diretoria espera apresentar o volante Fabiano Eller, do Vasco, como novo reforço. Mas algumas pendências jurídicas do atleta com o Vasco podem cancelar o negócio.