Marcos faz novo alerta contra o Sport Apesar da vitória de sábado passado no Recife (2 a 1), Marcos acha o Sport o principal adversário do Palmeiras no Grupo B. O empate por 2 a 2 na fase de classificação, no Parque Antártica, e a capacidade técnica de alguns jogadores, como Nildo, Weldon e Valdir Papel, fazem o goleiro imaginar que o jogo de hoje terá um caráter mais decisivo que os demais. E não só porque pode garantir a classificação. Leia mais no Jornal da Tarde