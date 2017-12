Marcos fica no banco e tem proposta O goleiro Marcos foi notícia duas vezes nesta sexta-feira. Primeiro foi uma proposta de US$ 2 milhões (R$ 4,7 milhões) de uma empresa de marketing, que quer tirá-lo do Palmeiras. Depois, foi Leão, confirmando sua volta ao time titular neste sábado, contra o Internacional. "Ele vai para o jogo, mas não de uma forma efetiva. O Marcos ficará no banco mas já é um postulante a tomar o lugar do Sérgio", afirmou o técnico. No embalo, o treinador aproveitou para defender a permanência do goleiro no Palmeiras. "Quanto ofereceram pelo Marcos? US$ 2 milhões. Agora vai ao Milan e pergunte quanto vale o Dida. Eles vendem por US$ 2 milhões? E quem foi o pentacampeão do mundo pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, em 2002? Então, se quiserem tirá-lo daqui, vão ter que investir muito mais", afirmou. O treinador lembrou ainda que não foi dele a idéia de recomendar um descanso para o goleiro. "Os médicos que solicitaram um descanso para ele. Particularmente, acho legal o Marcos voltar. Fizemos um bom trabalho com ele. É um goleiro excepcional, campeão do mundo. Tem uma folha corrida no clube muito grande. Joguei na posição e sei como ajudar. E sei que ele vai reconquistar o seu lugar naturalmente. Não precisa se afobar." E a diretoria já decidiu: quem quiser contratar Marcos, terá de pagar pelo menos US$ 5 milhões (R$ 11,7 milhões). "Se a proposta do Arsenal, no ano passado, foi de US$ 3 milhões, porque aceitaríamos US$ 2 milhões agora?", sintetiza o diretor de Futebol, Salvador Hugo Palaia.