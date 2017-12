Marcos: foi apenas um susto Não passou de um susto a contusão no pulso esquerdo sofrida pelo goleiro Marcos nos treinos da tarde de sexta-feira na Academia do Palmeiras. Neste sábado, ele participou normalmente dos treinos da manhã e segue o processo de recuperação iniciado há pouco mais de 10 dias. Durante o treinamento de ontem, o goleiro saltou para fazer uma defesa e sentiu fortes dores no pulso, já operado duas vezes. Reclamando de dores, Marcos permaneceu deitado no gramado. Em seguida, pediu a presença do médico Aldo Guida. Chorando, foi levado ao vestiário, num comportamento que provocou muita preocupação no departamento médico. O goleiro foi submetido a exames, mas nada de mais grave foi constatado. Com isso, ele voltou aos treinos. De qualquer maneira, Marcos vai desfalcar o Palmeiras na partida deste domingo, contra o Juventude, em Caxias do Sul. Sergio continua como titular. O técnico Emerson Leão não poderá contar também com o meia Pedrinho. O jogador está com uma infecção no dedão do pé direito há alguns dias e que foi agravada no clássico contra o São Paulo. Por isso, Leão quer que Pedrinho trate o problema e não o relacionará para a partida no Sul.