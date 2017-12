Marcos garante o empate do Palmeiras Três defesas, em três lances seguidos em três minutos, quase no final da partida. O goleiro Marcos, mais uma vez, destacou-se e foi o principal responsável pelo empate por 1 a 1 neste sábado, em Sobral, com o Ceará. O time do Parque Antártica chegou a 33 pontos e é líder isolado da Série B. Acabou beneficiado pelo resultado em Joinville, quando os donos da casa bateram o Botafogo (2º, com 32) por 3 a 2. A próxima partida dos paulistas é diante do lanterna União São João, sábado, às 16 horas, no Palestra Itália. O maior desafio de Picerni continua sendo a formação do ataque. Neste sábado, por exemplo, começou com Muñoz. O primeiro tempo foi sofrível e na etapa final tentou Thiago Gentil. O ritmo da partida melhorou, mas foi necessário que o lateral-direito Baiano se aventurasse no ataque para marcar, logo aos 5 minutos. Não houve tempo para comemorar. Um minuto depois, Sérgio Alves descontou para os cearenses.