Marcos Guilherme assume responsabilidade por erro decisivo no clássico

O atacante Marcos Guilherme assumiu sua parcela de culpa na derrota do São Paulo para o Palmeiras pela 22ª rodada do Brasileirão. Ele abriu o placar para sua equipe no primeiro tempo, poderia ter feito o segundo quando mandou a bola no travessão, mas na etapa final teve uma grande chance em um ataque com três tricolores contra dois palmeirenses, mas perdeu a bola.

No contra-ataque, o Palmeiras fez o terceiro gol, virando em cima do São Paulo. "Foi um erro meu no contra-ataque. Assumo a responsabilidade. O zagueiro fez um corte muito feliz", lamentou Marcos Guilherme. "Estamos numa situação difícil, mas temos de levantar a cabeça", continuou o atacante.

Marcos Guilherme negou que tenha sido individualista no lance. "Eu tive uma escolha errada, até podia ter tocado no Petros. Não fui fominha no lance, foi apenas uma decisão equivocada. Temos de trabalhar agora e dar mais para sair dessa situação. Precisamos voltar a vencer para sair dessa posição incômoda o quanto antes", afirmou.

Para o capitão Hernanes, a derrota por 4 a 2 para o Palmeiras foi muito ruim para o time, que permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. "A gente fez o que tinha de fazer. Tentamos, sabíamos que era difícil, e fomos atrás da vitória. Tivemos chance, não soubemos aproveitar e no contra-atque eles fizeram o terceiro gol", disse.