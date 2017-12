Marcos Guilherme promete São Paulo lutando por títulos em 2018

O atacante Marcos Guilherme crê que o São Paulo tem condições de lutar por títulos em 2018, depois de uma temporada dramática em que ficou 14 rodadas do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, e sofreu eliminações prematuras na Copa do Brasil e Sul-Americana.

+ São Paulo avança em negociação para manter Jucilei em 2018

Para o jogador, que chegou ao São Paulo em julho, o sufoco trouxe aprendizado. “Vestir esta camisa me deixa extremamente feliz", disse ao site oficial. "Defender o clube foi muito mais do que eu poderia imaginar. Superamos as adversidades, crescemos e tiramos a equipe de uma situação delicada na tabela. E agora vamos buscar títulos na próxima temporada.”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O atacante também exaltou a torcida do time tricolor durante a dramática temporada, e disse que espera a mesma sintonia no ano que vem. Os cinco maiores públicos do Campeonato Brasileiro de 2017 foram do São Paulo (nos jogos em casa contra Grêmio, Coritiba, Cruzeiro, Bahia, Corinthians.

“A postura da torcida me marcou bastante em 2017, porque eu nunca tinha visto um apoio como este", avaliou Marcos Guilherme. "Espero que time e torcida consigam manter esta sintonia na próxima temporada, porque estamos mais preparados e maduros para brigar por um ano vitorioso. Vamos trabalhar firme, desde a pré-temporada, para começar bem 2018."

Em férias, o elenco do São Paulo se reapresenta em 3 de janeiro no CT da Barra Funda para a pré-temporada. O primeiro compromisso do time no ano que vem será contra o São Bento, no dia 17 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.