Marcos manda aviso aos palmeirenses De acordo com Marcos, enfrentar o Corinthians é um evento diferente na vida de um palmeirense. E, às vésperas de um clássico tão importante quanto o de quarta-feira, a ordem é manter a concentração. Por isso, o goleiro do Palmeiras deu um recado aos companheiros via imprensa. "É preciso ter consciência, não vou pular carnaval, porque, se errar contra o Corinthians, vão dizer que perdemos ou erramos porque pulamos carnaval, não encaramos o jogo com seriedade." O goleiro vai descansar e curtir a namorada no domingo, único dia de folga dado pela comissão técnica. Ele lembra que a rivalidade entre as equipes torna o jogo tão importante quanto uma final de campeonato. Na quinta-feira, enquanto esperava seu carro ser lavado num posto, Marcos encontrou alguns corintianos. Os torcedores lhe disseram para deixar o Corinthians ganhar a partida que, então, os levariam para jogar no Parque São Jorge. "Para o torcedor palmeirense ou para o corintiano, se o time ganhar o clássico, não precisa nem conquistar o título", comparou o campeão mundial. Mas a rivalidade com o Corinthians resultou em alguns fatos desagradáveis em sua carreira. Em 2000, Marcos viveu grande momento ao ter participação importante na classificação do Palmeiras diante do Corinthians na Copa Libertadores da América. Na final, após a derrota para o Boca Juniors, alguns torcedores corintianos resolveram "dar o troco". Um grupo de torcedores foi à frente da casa de sua família, em Oriente, interior de São Paulo, e atiraram objetos, ameaçaram seus pais. Desde aquele episódio, Marcos pede reforço na segurança em frente à sua casa sempre que jogam Palmeiras x Corinthians. "Vou pedir policiamento na minha casa, não quero problemas", contou o goleiro.