Marcos: "Merecemos subir, sim" A única estrela verdadeira entre os 480 jogadores que disputaram a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro quer a materialização da justiça no futebol brasileiro. Marcos acredita que se o Palmeiras subir hoje à noite será dada uma grande lição de moral nos dirigentes do País. O goleiro pentacampeão, que desprezou as libras do Arsenal para passar pelo purgatório, quer o retorno. Não em espécie, mas pela história. Agência Estado - Por que quis ficar no Palmeiras para disputar a Segunda Divisão se havia o interesse do Arsenal? Marcos - Porque na minha vida dinheiro não é prioridade. Quero é ser feliz, o que não seria na Inglaterra, longe da minha família, que é simples demais para uma mudança radical. Depois, porque queria participar desta bonita luta que o Palmeiras está enfrentando na Segunda Divisão. AE - Era um desafio pessoal, porque você era o goleiro em 2002? Marcos - Não. Em 2002 fiz tudo o que podia para o Palmeiras não cair. Eu queria estar nesta briga na Segunda Divisão porque se nós conseguirmos mesmo subir daremos uma lição em muita gente que faz o futebol brasileiro estar nesta ?draga?. Existem inúmeros clubes que disputam a Primeira Divisão sem ter subido em campo, depois de terem caído. O Palmeiras fez o contrário. Não buscou tribunais ou viradas de mesa. Empenhou-se no único local que permite a subida digna: nos campos de futebol. Será uma lição a todos. AE - O Palmeiras já subiu? Marcos - De jeito nenhum. Se acreditarmos nisso antes destas rodadas, estamos mortos. Não vamos perder a concentração agora que estamos bem perto do que sonhamos. O Marília é um time excelente. Na partida do último sábado, fui um dos melhores em campo. Não foi por acaso. Sofremos demais para conseguir vencer. Se desprezarmos o Marília, não só não subiremos hoje como complicaremos demais a nossa situação neste quadrangular. AE - Mas todo esse medo, jogando contra o Marília em casa...? Marcos - Não é medo. É respeito puro. Além do mais, foi no Parque Antártica onde nós nos complicamos neste campeonato. Foi assim na derrota para o Sport por 3 a 2, no empate contra o CRB, contra o Gama, contra o América do Rio Grande do Norte. Não é por causa da torcida e nem por causa, com todo o respeito, só por causa dos adversários. A culpa é do nosso time mesmo, que é formado por jovens. A vontade de ganhar era tanta que chegava a atrapalhar. Mas encontramos nosso equilíbrio. AE - A preocupação em relação ao jogo contra o Marília está nos reflexos de uma eventual derrota? Marcos - Sim. Nós não podemos fazer dessa partida o fim de tudo. Falamos que é o jogo da nossa vida para nos animarmos. Só que precisamos ser frios. Porque se acontecer o que ninguém quer, uma derrota, ainda teremos duas partidas pela frente. Se encararmos como tudo ou nada, podemos afundar com uma derrota. Isso não acontecerá. Estamos analisando a partida de uma maneira realista. AE - Para evitar o clima de empolgação, você não quis seus pais no Parque Antártica? Marcos - Sim. Eles assistiram à partida em Marília e pronto, está ótimo. Sei que eles ficarão bem torcendo em Oriente pelo Palmeiras e por mim. Eles sabem que minha concentração ficará só com a partida. AE - O Palmeiras merece subir? Marcos - Não sei se merece, mas colocou o coração em todas as partidas. Nosso time não é técnico, não agrada aos olhos, mas tenho certeza que agrada o coração da torcida. Sonha e busca a volta à Primeira Divisão desde que foi formado. Assumiu sua humildade e sabe que representa o palmeirense das arquibancadas. Quer saber? Merecemos subir, sim. Só nós sabemos o que sofremos disputando a Segunda Divisão. Mas enfrentamos essa situação de maneira honesta, ao contrário de muitos.