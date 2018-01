Marcos não consegue sair da má fase Após ter conquistado a Copa do Mundo com a seleção brasileira e ter recebido elogios pela excelente participação no torneio, o goleiro Marcos viu sua vida virar de ponta-cabeça. Foi rebaixado com o Palmeiras para a Série B do Campeonato Brasileiro, ficou afastado do time por mais de 50 dias por causa de uma contusão e recebeu inúmeras críticas, inclusive dos torcedores palmeirenses. Voltou em 2003 achando que tudo voltaria ao normal, mas, já na segunda semana da pré-temporada, sofreu uma lesão na coxa esquerda e, por isso, não poderá participar do primeiro jogo da equipe no ano, quinta-feira, contra a Caldense, em Pouso Alegre. A frustração é grande na cidade, porque o goleiro era a principal atração do amistoso e, seguramente, ajudaria a atrair bom público. O problema muscular foi leve e Marcos deverá voltar a trabalhar normalmente no início da próxima semana. Mesmo assim, está aborrecido, pois as contusões se tornaram rotineiras nos últimos meses. "O trabalho de pré-temporada é pesado, forte, e nós, goleiros, treinamos mais que os outros. O problema é que não sou mais menino, vou fazer 30 anos e sinto mais que os outros goleiros", explicou Marcos. O número 1 do Palmeiras é, seguramente, o mais assediado do grupo. Às vezes, dá mostras de cansaço, mas procura atender a todos com educação. Não rejeita uma foto ou um autógrafo, mas, muitas vezes, prefere ficar "escondido" no quarto para ter um pouco de sossego. "Não é que estou fugindo dos fãs, é que fico no quarto telefonando para familiares..." Na semana passada, Marcos foi ao dentista para tratar de um dente que quebrou. Na saída do consultório, dezenas de pessoas o esperavam. Ficaram sabendo de sua presença e correram para vê-lo e fotografá-lo. Na tarde de domingo, Marcos passeou pelo centro de Pouso Alegre por algumas horas e teve certa tranqüilidade. Um de seus passatempos na concentração é jogar boliche. Na segunda-feira, por exemplo, foi campeão de um "torneio" entre amigos realizado no Hotel Pousada Maracanã, onde a delegação do Palmeiras está hospedada. Time pronto - Apesar da indefinição do elenco, o técnico Jair Picerni já encontrou a base para o Palmeiras e irá colocá-la em campo na quinta-feira, diante da Caldense. Índio deverá ser titular da zaga e Leonardo provavelmente sairá com a chegada de um novo zagueiro. No meio-de-campo, Magrão e Pedrinho têm lugar garantido e Adãozinho e Zinho são os favoritos às outras duas vagas. No ataque, Dodô é nome certo. Muñoz e Leandro brigarão por um lugar. Para o amistoso, Picerni escalará Gilvan ou Fernando no lugar de Marcos, já que Sérgio, o reserva imediato, também está machucado.