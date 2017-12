Marcos não teme represálias em Garanhuns A receita é simples: se Marcos não tomar gol hoje à noite, contra o Sport, em Garanhuns, o Palmeiras estará de volta à elite do futebol brasileiro. Depois de uma semana tumultuada, em razão de suas declarações de que o campo do estádio de Garanhuns era um pasto, o goleiro volta a concentrar as atenções no adversário pernambucano. "O que fiz foi apenas sustentar as minhas críticas pela foto do estádio que vi no jornal. Acho que era uma foto de 1986. Eu fico preocupado com os dois times. Se nós formos jogar no inferno, contra o time do capeta, tudo bem, desde que o campo seja bom. Se eu quebrar um dedo em função do estado do gramado, serei eu o prejudicado. Não estou indo para lá fazer festa", disse Marcos. O que mais preocupa o goleiro do Palmeiras, além da força do Sport, é a situação dos moradores de Garanhuns. Ele faz questão de destacar que só comentou sobre o estádio depois das fotos que viu, e que em momento algum poderia falar algo da cidade. "Até porque eu nunca fui para lá. Quando eu vi aquela foto, fiquei apreensivo, afinal, não é um jogo de férias nem de pré-temporada, e sim o jogo mais importante para nós no ano." Apesar de reafirmar que não quis provocar ninguém, Marcos comentou sobre a possibilidade de sofrer alguma represália por parte da torcida pernambucana. E afirma que não está nem um pouco preocupado com isso. Faz questão de dizer que não teme por sua integridade física. "Nem penso nisso. Se cair uma azeitona em mim, eu caio no chão e fico meia hora deitado. Com o campo ruim, podemos nos machucar. Cada um cuida de seus interesses. Os dois times mereciam um campo bem melhor. Claro que isso não quer dizer que, se for em um campo ótimo, nós ganharemos. O Sport tem o direito de mandar o jogo onde quiser", assinala. Nos últimos jogos, Marcos tem garantido resultados para o time do Palmeiras. Contra o Marília, na semana passada, no Parque Antártica, o goleiro fez grandes defesas, uma praticamente à queima roupa. O resultado e o futuro do Palmeiras até poderiam ter sido outros, não fosse a ótima colocação do goleiro. Hoje, no Gigante do Agreste, basta o Sport não chegar às redes de Marcos para que o clube volte à Série A. Quanto à polêmica do gramado, apenas horas antes do jogo o goleiro fará o reconhecimento.