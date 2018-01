Marcos, o herói, agradece a sorte No limite, mas valeu. Este foi o resumo da conquista do Palmeiras após o empate por 1 a 1 com o Rio Branco, neste sábado à noite, em Americana. Para quem precisava se defender a presença de Marcos, goleiro pentacampeão, parece ter feito a diferença. Ele fez grandes defesas no final do jogo e contou com a sorte que todo grande goleiro precisa ter. E deixou o campo satisfeito. "Para quem sofreu tanto ano passado com o rebaixamento, sofrer para se classificar é muito mais gostoso", brincou o herói do jogo. Ele reconheceu que "a ponta dos dedos" ajudou e que a sorte nunca o abandonou. "Acho que é o resultado de todo um trabalho e do esforço do time", concluiu. O meia Adãozinho deixou o campo em exausto, não só pelo esforço em campo mas porque se recuperava de uma noite mal dormida, resultado de dores de cabeça e problemas estomacais. "Pior é que precisávamos correr muito", comentou, mas contente pela classificação. O zagueiro Leonardo também não escondia a alegria pela conquista da vaga. "Depois de tudo que passamos no Brasileiro, agora é um prêmio. Ainda a gente sente os efeitos de tudo que vivemos", lembrou. O técnico Jair Picerni preferiu valorizar o empenho de todo o grupo: "Jogamos muito bem e acho até que merecíamos um melhor resultado. De forma geral o empate foi justo, mas o importante foi conseguir a classificação. Agora vamos pensar para frente". O Palmeiras, agora, aguarda a definição do Grupo 1. Se o Guarani vencer a Ponte, neste domingo, o Palmeiras provavelmente entrará com a segunda vaga do índice técnico e enfrentará o São Caetano, já assegurado em primeiro lugar no Grupo 3. Caso seja o primeiro colocado, então o Palmeiras enfrentará Portuguesa Santista ou São Paulo. Do lado do Rio Branco, apesar da eliminação havia nos vestiários um clima de dever cumprido. "Perdemos gols, mas corremos muitos e só não vencemos porque o Palmeiras é um grande time", comentou o experiente atacante Macedo. O técnico Ademir Fonseca achou que o juiz prejudicou o seu time, mas "porque ele é ruim mesmo. Mas há outros interesses por trás que também atrapalham os times do interior num jogo decisivo". Picerni - O que o Palmeiras vai mostrar na segunda fase do Campeonato Paulista? Esta é a dúvida do torcedor, mas para o técnico Jair Picerni o importante mesmo foi a classificação. Com outro detalhe: o time está melhorando a cada jogo e a tendência é melhor ainda mais. "Tenho certeza de que a qualidade do futebol do Palmeiras vai subir com o decorrer dos jogos. Acho até que este jogo contra o Rio Branco foi um dos melhores", comentou. A classificação, segundo o técnico, vai dar ao time um pouco mais de "credibilidade e respeito". Sobre os eventuais adversários - São Caetano, São Paulo ou Portuguesa Santista - uma resposta simples: "É tudo pedreira. Não tem adversário fácil". Ele também elogiou os jogadores, inclusive os defensores. Não gostou quando alguém alertou a falta de entrosamento. "Não tem nada disso", apressou-se em dizer. O goleiro Marcos, herói do jogo, também teve posição semelhante: "São três times difíceis, inclusive a Portuguesa Santista que apareceu agora com grandes jogadores. São Caetano e São Paulo mantiveram as bases do ano passado".