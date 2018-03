Marcos Paquetá troca a seleção pelo Avaí A Confederação Brasileira de Futebol deve anunciar nas próximas horas a saída do técnico Marcos Paquetá, que foi campeão mundial com as seleções Sub-17 e Sub-20 no ano passado. Como ele aceitou um convite para dirigir o Avaí, de Santa Catarina, fica inviabilizada a sua permanência na entidade. Uma prova da mudança já foi dada nesta terça-feira. A convocação da seleção Sub-19 para o Mundialito de Barcelona, que será no início de abril, seria feita por Paquetá. Mas a lista foi elaborada pelo seu auxiliar, Armínio, e pelo surpevisor de seleções das categorias de base, o ex-jogador Branco.