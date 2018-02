Marcos passa por cirurgia e fica 40 dias fora do Palmeiras O goleiro Marcos, que sofreu uma fratura no antebraço esquerdo no último jogo do Palmeiras, domingo, contra Juventus (vitória de 4 a 1), passou por uma cirurgia na manhã desta sexta-feira, no Hospital Santa Catarina, e passa bem. A princípio, os médicos palmeirenses acreditavam que o goleiro não precisaria ser operado. Marcos, entretanto, optou pela cirurgia. ?Ele estava incomodado com o gesso?, explicou o médico Vinícius Martins. O pentacampeão mundial se machucou após um choque com o zagueiro Reginaldo, do Juventus, ainda no primeiro tempo da partida do último domingo. A volta aos treinamentos deve ocorrer daqui a 40 dias. Para a partida de domingo, contra o Sertãozinho fora de casa, Diego Cavalieri segue titular no gol. A dúvida do técnico Caio Júnior está no meio-campo. Ele não sabe se escala Francis, volante, ou Michael, que atuaria na meia. Neste sábado, o ex-jogador Ademir da Guia dará uma palestra aos jogadores do Palmeiras antes do treino. Liberação de convocação A diretoria palmeirense enviou, nesta sexta, carta à Federação Chilena de Futebol pedindo a liberação de Valdívia do segundo amistoso da seleção, dia 28, diante da Costa Rica. No dia 24, o Chile pega o Brasil e o meia não esconde de ninguém o desejo de estar defendendo seu país. Caso não seja atendido, o Palmeiras fica sem um de seus principais jogadores nos próximos três jogos: quarta-feira, contra o Ipatinga, pela Copa do Brasil e dias 24 frente o Marília e 29, contra o América, ambos pelo Paulista. Na luta por uma vaga nas semifinais do Estadual, os palmeirenses gostariam de estar entre os quatro já no duelo com o América. Por isso contam com Valdivia. Atualizado às 19h30 para acréscimo de informações