Marcos Paulo emprestado para Udinese No mesmo dia em que apresentou Rincón, o Cruzeiro comunicou hoje o empréstimo do meio-campista Marcos Paulo para a Udinese, da Itália, por US$ 150 mil. O jogador, que era pretendido por clubes como Flamengo e Internacional, ficará no time europeu por um ano, no mínimo, e teve o passe fixado em US$ 3 milhões. O Cruzeiro segue na próxima semana para o México, onde disputa um torneio com Atlas e América, Equipes daquele país, e o Santos. No dia 24, faz sua estréia na Mercosul, em Buenos Aires, contra o Independiente.