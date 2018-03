Marcos Paulo pode reforçar Cruzeiro O Cruzeiro terá uma novidade nesta terça-feira em Natal, sede do grupo C, da Copa dos Campeões. O volante Marcos Paulo, 25 anos, que retornou da Itália, onde esteve emprestado à Udinese por um período de um ano, poderá reforçar o clube mineiro no domingo, contra o Vitória, pela terceira e decisiva rodada da competição. O jogador, que ficou em Belo Horizonte aprimorando o condicionamento físico, teve o preço do seu passe estipulado pela diretoria cruzeirense em US$ 3 milhões, mas os italianos não fizeram uma contra-proposta até 30 de junho, data estipulada como prazo final. O diretoria do clube mineiro chegou a admitir a redução do valor do passe do atleta, mas o clube italiano não fez nenhuma proposta pelo meia. Marcos Paulo irá disputar a posição na equipe titular com Fernando Miguel e Augusto Recife. Outro que está de volta ao Cruzeiro é o colombiano Viveros, que foi emprestado ao Fluminense e Racing, da Argentina. Porém, o meio-campo não disputará a Copa dos Campeões, pois o jogador afirmou que precisará de mais duas semanas para recuperar sua forma física. A diretoria do Cruzeiro agora trabalha na contratação de um jogador para substituir o atacante Edílson, que acertou, ontem, a sua transferência para o Kashiwa Reysol, do Japão. A diretoria ainda não anunciou nenhum substituto para o jogador.