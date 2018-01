Marcos perde espaço no Arsenal ?O maior empecilho fui eu.? Marcos chegou nesta sexta-feira a São Paulo sem uma definição com o Arsenal, um dos clubes mais poderosos do mundo. Está deixando escapar uma oportunidade que pode nunca mais aparecer em sua carreira. O clube inglês e o Palmeiras já haviam fechado o negócio e faltava apenas o acerto com o goleiro. Somente um ?probleminha? poderia afastar Marcos da Inglaterra. Pelo regulamento inglês, os jogadores extra comunitários precisam ter pelo menos 75% de convocações para jogos da seleção nos últimos dois anos. E Marcos alcançou 71% em 2001 e 2002. Os ingleses, porém, se prontificaram a entrar com um recurso na Federação Inglesa para conseguir a liberação para registrar o jogador. O Arsenal já havia procedido dessa maneira no caso de Gilberto Silva. Os dirigentes teriam de correr, porque as inscrições para esta temporada terminam dia 31. Mas Marcos preferiu ?evitar? a dor-de-cabeça aos europeus. ?Eles iam entrar com o recurso, mas seria muito corrido. Então, falei a eles que deixassem para depois, porque eu preferiria ir no meio do ano?, declarou o goleiro. ?Eu nunca me preparei para isso, foi muito de repente, seria uma mudança muito grande.? Marcos garantiu que vai continuar negociando com o Arsenal e que pode jogar na Inglaterra a partir de julho. Mas terá grande concorrência e as possibilidades de defender o clube europeu diminuíram bastante. O favorito a ser contratado pelo Arsenal passa, agora, a ser o turco Rustu Recber, do Fenerbahce, que teve ótimo desempenho na Copa do Mundo. A vantagem de Rustu é que seu contrato com os turcos termina no meio do ano e, assim, não custará nada aos ingleses ? com exceção dos salários. Com o fracasso na negociação, o Palmeiras deixa de receber US$ 3 milhões líquidos ? já descontando comissão de empresário e parcela do atleta ?, para o desespero do presidente Mustafá Contursi, que estava entusiasmado com a oferta. O goleiro treinou nesta sexta-feira entre os titulares e está à disposição do técnico Jair Picerni para a estréia do Palmeiras no Campeonato Paulista, domingo, contra o Mogi Mirim, no Palestra Itália. Embora não esteja 100% fisicamente, Marcos deve jogar.