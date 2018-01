Marcos pode deixar o Palmeiras O goleiro Marcos está muito próximo de deixar o Palmeiras. A afirmação foi feita nesta quinta-feira pela advogada do atleta, Gislaine Nunes, numa tensa entrevista à Rede Record de Televisão. De acordo com ela, o jogador teria ?uma ótima proposta do exterior?. Gislaine disse que ainda hoje deve encontrar-se com dirigentes do Alviverde para saber quanto o clube quer para liberar o goleiro, tetracampeão do mundo na Ásia em 2002. ?A reunião de hoje é para saber os valores pelos quais ele (Marcos) poderia ser liberado. Mas isso não quer dizer que ele vá sair. Tudo vai depender do clube?, disse a advogada. Ela confirmou, no entanto, que existem propostas. ?De fato o Marcos tem propostas para sair e uma ótima do exterior. Ele próprio já sabe disso?, confirmou. O depoimento da advogada na TV foi marcado por momentos de tensão e ofensas. Surgiu em decorrência de uma informação divulgada pelo apresentador Milton Neves. De acordo Milton, ele havia se encontrado com Gislaine na noite anterior em um restaurante em São Paulo para tratar de assunto de interesse de ambos e teria perguntado se ela tinha uma ?bomba? no futebol. ?Ela me disse que tinha uma de arrasar. Me contou que estava tirando o Marcos do Palmeiras e colocando no Corinthians. Você acha que eu iria ficar quieto diante disso??, perguntou o apresentador. Gislaine desmentiu Milton Neves no ar. ?Quê que é (sic) . Você delira??, perguntou ela. ?Você chupa meia à noite??, acrescentou. ?Eu nunca disse a você que estava colocando o Marcos no Corinthians. Estou tentando fazer a transferência dele para um outro clube, mas o mais provável é que o negócio seja fechado com um clube do exterior?, respondeu. Como Milton Neves insistia na informação anterior, ela se irritou de vez. ?Eu não vou confirmar nada disso. Eu não vou entrar na sua. Você gosta é de fazer fumaça e eu trabalho?, provocou. A assessoria de imprensa de Marcos também desmente que tenha havido qualquer contato entre o goleiro e a diretoria do Corinthians. O goleiro tem contrato com o Palmeiras até julho de 2007. Marcos esteve muito perto de deixar o Palmeiras no segundo semestre de 2002, quando recebeu uma proposta de U$ 4 milhões do Arsenal, da Inglaterra. O jogador chegou a viajar para Londres para conhecer o clube, mas preferiu ficar o Brasil. No ano seguinte disputou a 2ª Divisão do Brasileiro e no ano passado praticamente não jogou por causa de uma operação na mão. Neste ano retomou a forma, voltou a ser titular no Palmeiras e foi convocado por Carlos Alberto Parreira para os jogos do Brasil pelas Eliminatórias, contra Paraguai e Uruguai e para o amistoso de ontem contra a Guatemala, que marcou a despedida de Romário da Seleção.