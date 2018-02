Marcos pode voltar à seleção hoje A expectativa pela volta do goleiro Marcos vai marcar a convocação da seleção brasileira, nesta sexta-feira às 15 horas, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para os jogos com Peru e Uruguai, no final do mês. Depois da excelente campanha no Mundial de 2002, Marcos perdeu a vaga para Dida e esteve contundido a maior parte do tempo em 2004, o que o vinha deixando fora da seleção. No vácuo de sua ausência quem cresceu foi Julio Cesar, então no Flamengo e destaque na conquista da Copa América, no ano passado. Marcos voltou a atuar pelo Palmeiras no final de fevereiro e agora pode retornar à seleção. Seria como reserva. O técnico Carlos Alberto Parreira não abre mão da titularidade de Dida, mas quer contar com a experiência de Marcos no próximo Mundial. A ascensão rápida de Julio Cesar, pelos critérios de Parreira e de seu auxiliar direto, Zagallo, não dará ainda ao jovem goleiro carioca, hoje no Chievo, da Itália, o posto de reserva imediato de Dida. A vaga pertence a Marcos. A aposta em Rogério Ceni na convocação desta sexta-feira não parece ser a mais indicada, em que pese a ótima fase do goleiro do São Paulo. Se Parreira fizer essa opção, será uma surpresa. Rogério não goza de muito prestígio na atual comissão técnica da seleção, não se sabe exatamente por que motivo. A lista das preferências de Parreira para a posição é clara: Dida, Marcos, Julio Cesar e Gomes, ex-Cruzeiro e agora no PSV.