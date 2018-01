Marcos promete estar pronto para jogar no Brasileirão O goleiro Marcos avisou na quinta-feira que estará ?100%? e ?pronto para jogar? na estréia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, dia 13 de maio, contra o Flamengo, no Rio. Ele está na fase final da recuperação da fratura no braço esquerdo, ocorrida no início de março no jogo contra o Juventus, no Palestra Itália, no Paulistão. Ele já faz parte dos treinos físicos com os demais jogadores. ?E quando recomeçarem a treinar com bola, já estarei pronto?, avisou. A previsão é de que isso ocorra já na semana que vem. ?Depois disso, estarei à disposição para a estréia no Brasileiro?, emendou Marcos, que chegou a passar por cirurgia para a fixação de pinos de metal no braço fraturado. Marcos acredita que o período sem jogos, provocado pelas eliminações precoces no Paulista e na Copa do Brasil, pode ser muito benéfico para o time no Brasileirão. No total, serão 25 dias só de treinamento. ?Vamos chegar no torneio muito bem fisicamente.? Ele prevê um torneio equilibrado, ?mas com São Paulo, Inter, Santos e Grêmio um pouco à frente?. Apesar disso, o goleiro prometeu: ?O Palmeiras vai brigar entre os cinco primeiros.?