Marcos quebra silêncio e abre coração No dia em que a Seleção Brasileira comemorou um ano da conquista da Copa do Mundo do Japão e da Coréia do Sul, o goleiro Marcos quebrou o protocolo de entrevistas no Palmeiras e falou espontaneamente com os jornalistas. Titular absoluto nos sete jogos do título mundial, admitiu que muita coisa mudou em sua vida e no futebol nos últimos 12 meses, mas admitiu que sonha em disputar a próxima Copa do Mundo - na Alemanha, em 2006. O goleiro se recupera de uma contusão na virilha, mas tem boas chances de voltar ao time sábado à tarde contra o Joinville, no Parque Antártica, pela Série B. Os ingressos para o jogo começam a ser vendidos amanhã. Leia mais no Jornal da Tarde