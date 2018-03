Marcos quer reconquistar os palmeirenses Enquanto os reforços pedidos pelo técnico Jair Picerni não chegam, os jogadores do Palmeiras concluíram que o time precisa reconquistar a torcida nesse início de Campeonato Brasileiro. A revelação partiu do goleiro Marcos, que também se disse traumatizado por tudo o que a equipe passou na Série B, em 2003. ?Estou traumatizado sim, porque eu sei o quanto é difícil correr atrás. Por isso mesmo eu acho que os jogadores devem fazer de tudo para reconquistar a torcida. Ela teve uma papel importante na Série B e poderia ser um grande reforço para a nossa equipe se estivesse junto com a gente, como no ano passado.? Marcos ainda pediu paciência e calma aos torcedores, que vaiaram Lúcio e Muñoz no jogo contra o Atlético-MG. ?Até sei que a torcida ficou magoada com o que aconteceu (as baladas) na semana anterior ao jogo decisivo contra o Paulista. Mas também sei que na hora certa ela vai nos apoiar. Mas, para isso, nós vamos ter que trabalhar duro e mostrar resultados.? O goleiro palmeirense, a exemplo do que já disse Pedrinho, entende que o time deve reagir imediatamente no Campeonato Brasileiro. ?Se a gente deixar os líderes abrirem uma grande vantagem, fica difícil se recuperar. E isso vale para tanto lá em cima quanto lá em baixo, na briga contra o rebaixamento.? Marcos ainda desmentiu que tivesse feito as pazes com Muñoz. ?Só desejei boa sorte ao time. Por acaso ele estava ao meu lado. Mas ainda estamos sem conversar.?