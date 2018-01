Marcos: reclusão e aborrecimento Aborrecido com as críticas que recebeu por não ter defendido o Palmeiras nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o goleiro Marcos passou as últimas semanas alheio aos fatos do futebol. Refugiou-se em Oriente, interior de São Paulo, onde aproveitou o tempo para descansar, comer bem e curtir a família. Continua evitando entrevistas, mas garantiu a amigos que está motivado para voltar a jogar o futebol que o fez chegar à seleção brasileira. O goleiro contundiu-se e não pôde participar dos últimos jogos do Brasileiro. Por isso, foi muito criticado. Vários conselheiros chegaram a dizer que ele "amarelou" na reta final e que foi um dos principais responsáveis pelo rebaixamento do time para a segunda divisão. Marcos chegou a ser oferecido ao Deportivo La Coruña por empresários, pois o clube espanhol está atrás de um goleiro. Mas, até agora, os dirigentes europeus não fizeram nenhuma proposta ao Palmeiras. O campeão mundial com a seleção na Ásia se reapresentará no dia 2, com o restante do grupo. O Palmeiras fará pré-temporada em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. A estréia no Campeonato Paulista será no dia 26, contra o Mogi Mirim, no Palestra Itália.